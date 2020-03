‘Thijs H. heeft behandelaars niet moedwillig misleid’

De Haagse Thijs H., die wordt vervolgd voor het doodsteken van een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes en een man en een vrouw op de Brunsummerheide in Limburg, “heeft zijn behandelaars niet moedwillig misleid.” Dat zegt zijn advocaat Serge Weening maandag tijdens een vierde voorbereidende zitting bij de rechtbank in Maastricht, zo schrijft mediapartner Omroep West.

Vorige week kwam een rapport naar buiten van een onafhankelijke onderzoekscommissie die op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek deed naar de maanden voorafgaand aan de fatale steekpartijen. H. werd toen al behandeld in de ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht.

In het rapport werd gerept over misleiding. Zo vroeg de commissie zich af of behandelaars voldoende hebben doorgevraagd. Op die manier zouden ze niet hebben opgemerkt dat Thijs H. een psychose had, omdat hij ze om de tuin zou hebben geleid. Dat verstrekt het beeld dat H. een leugenaar zou zijn zoals eerder door justitie werd geschetst. H. verklaarde eerder zelf dat hij de wandelaars neerstak nadat hij daartoe opdrachten kreeg via kentekens en nieuwsberichten. Hij zou destijds in een psychotische toestand verkeren. Ook de deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden eerder dat de twintiger volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de moorden.

Op dit moment staat de zaak inhoudelijk nog gepland vanaf 22 juni 2020, maar vanwege het coronavirus staat die planning nu op losse schroeven. Op 9 juni zal er wel weer een volgende voorbereidende zitting zijn.