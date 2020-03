Camera in Jacob Schorerlaan na dodelijke steekpartij

In de Jacob Schorerlaan komt een camera op straat om de veiligheid te vergroten. Dat heeft locoburgemeester Boudewijn Revis besloten. Zeven maanden geleden was een dodelijke steekpartij in de straat. Bewoners voelen zich nu onveilig en geïntimideerd.

Een 38-jarige man werd op 8 augustus vorig jaar neergestoken op straat. Een inmiddels 18-jarige man wordt gezien als verdachte. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige week vrijdag 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs tegen hem. De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld, omdat de man op het moment van de steekpartij nog minderjarig was.

Voorafgaand aan de steekpartij zou een ruzie zijn geweest tussen het slachtoffer en zijn vader. De verdachte zou tussenbeide zijn gekomen. Het slachtoffer zou zich vervolgens tegen hem hebben gekeerd. Volgens het OM werd er vervolgens over en weer gescholden, waarna de verdachte het slachtoffer zou hebben geslagen. Daarna ging de vermoedelijke dader naar binnen om een mes te halen.

De familie van het slachtoffer en de verdachte wonen recht tegenover elkaar in de Jacob Schorerlaan. Meerdere buren zijn getuige in de zaak. Dat zorgt voor spanningen in de straat. Vandaar dat er nu op straat een camera komt te hangen. De camera, is de bedoeling, blijft tot 1 september van dit jaar.