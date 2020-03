LIVEBLOG: De dag na de historische uitspraak van premier Rutte

Voor het eerst sinds tientallen jaren sprak gisteravond de premier rechtstreeks het Nederlandse volk toe. Dat gebeurde in 1973 voor het laatst door premier Joop den Uyl in de oliecrisis. Over de boodschap van minister-president Mark Rutte wordt nog lang nagepraat. Volg alles over de impact van het coronavirus op Den Haag in dit liveblog.

10.11 uur

Trending op Twitter is de hashtag #groepsimmuniteit. Minister-president Mark Rutte haalde deze term in zijn televisietoespraak aan, wat de verspreiding van het coronavirus kan afremmen zolang er nog geen vaccin of medicijn voorhanden is.

09.36 uur

Een kijkje in de huiskamers van collega’s van AD Haagsche Courant. Verslaggevers werken veelal vanuit huis.

9.21 uur

Theater Branoul gaat dan toch ook dicht. Ik hoop dat de prachtige Oblomov later hernomen kan worden! @TheaterBranoul — Herman Rosenberg (@hplrosenberg) March 17, 2020

07.00 uur

Thomas Hekker praat je op Den Haag FM bij over het laatste nieuws omtrent het coronavirus. Tot 10.00 uur op 92.0 FM.