Movies that Matter Festival komt met online editie

Het Movies that Matter Festival komt dit jaar met een online editie. Door de coronacrisis kan het festival, dat van 20 t/m 28 maart zou plaatsvinden in Den Haag, geen doorgang vinden. Een selectie van de films, plus waar mogelijk nagesprekken met makers, komt vanaf vrijdag 20 maart online beschikbaar. Movies that Matter Festival werkt samen met Picl, de online zaal van de filmtheaters en Filmhuis Den Haag om het ​​online filmprogramma beschikbaar te maken.

Artistiek directeur Margje de Koning: “We zijn erg blij dat we op deze manier deze belangrijke films toch voor het publiek beschikbaar kunnen stellen. Uiteraard hebben we met pijn in het hart het festival met indrukwekkende gasten en mensenrechtenactivisten moeten annuleren, maar we kunnen nu met Picl een fantastisch online filmprogramma aanbieden.”

Op de website van het festival komt het volledige overzicht van films die online beschikbaar zijn. Er worden mogelijk meer films toegevoegd. Per film betaal je 8,50 euro en daarvoor heb je 48 uur toegang tot de film. De inkomsten per verkochte view gaan naar Movies that Matter en Filmhuis Den Haag.