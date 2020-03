Na sluiten Voedselbank Haaglanden gaat Moerwijk met giften toch pakketten uitdelen

Voedselbank Haaglanden gaat in ieder geval tot 6 april sluiten. Dit geldt zowel voor alle uitgiftepunten in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk als voor het distributiecentrum.

De Voedselbank Haaglanden gaat tot 6 april dicht. 4000 gezinnen zijn hiervan afhankelijk. Ik snap dat dit niet alleen hiermee is opgelost, maar allereerst for humans sake: STOP. MET. HAMSTEREN.https://t.co/YVHJsVUx4N — Janneke Holman (@JannekeHolman) March 16, 2020

Volgens Voedselbank Haaglanden is de aanvoer van voedsel onzeker geworden en niet te garanderen. Bovendien volgt de Voedselbank de corona veiligheidsrichtlijnen van het kabinet en zij zeggen niet in staat te zijn voldoende bescherming te bieden aan klanten en vrijwilligers: “We zijn met gemeenten en andere partijen in gesprek over een noodoplossing”.