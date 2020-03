Op dit moment 52 coronabesmettingen in regio Haaglanden

Op dit moment zijn er 52 bevestigde coronabesmettingen in regio Haaglanden. Dat meldt de GGD Haaglanden dinsdagmiddag. Sinds maandag 020 communiceert de GGD Haaglanden alleen nog het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze regio. Eerder gaf de GGD ook informatie per gemeente, maar dat wordt niet meer gedaan, omdat dit niets zegt over het aantal patiënten in een gemeente.

Dit heeft te maken met het gewijzigde landelijke testbeleid. Alleen mensen met klachten die 70 jaar of ouder en/of kwetsbaar zijn, worden getest. Dit betekent dat er mensen zijn die mogelijk het coronavirus hebben, zonder dat dit bevestigd is met een laboratoriumtest.