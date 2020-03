Haagse politiek vraagt aandacht voor gezondheidszorg in corona-crisis

Verschillende politieke partijen in Den Haag vragen attentie voor de gezondheidszorg. Sinds de corona-maatregelen van het kabinet was er vooral zorg voor de impact op de Haagse ondernemers, maar nu verschuift de aandacht naar de gezondheidszorg. Zo wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat Bronovo wordt gebruikt als “volwaardig ziekenhuis” en de Haagse Stadspartij pleit voor een noodpakket voor de gezondheidszorg.

De grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, pleit voor het volledig openhouden van Bronovo, inclusief intensive care-afdeling. Fractieleider Richard de Mos: “Daarnaast moeten er draaiboeken klaarliggen voor inrichten eventuele noodopvang locaties, het stadsbestuur moet daar contact opnemen met grote locaties zoals het World Forum, De Uithof, het Cars Jeans Stadion en diverse zakencentra.” De Mos zegt al de toezeggingen te hebben gekregen van De Uithof en het World Forum; deze twee locaties zouden hun locaties graag ter beschikking stellen.

“Op zichzelf heel goed dat het kabinet met dit noodpakket komt”, betoogt voorman Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. “Maar waar blijft het noodpakket voor de gezondheidszorg? Om alle zeilen bij te zetten en de capaciteit in ziekenhuizen te verhogen? Om de aanbevelingen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) op te volgen en veel meer te testen en te traceren?”, vraagt Wijsmuller zich hardop af.

Verder wil de Haagse Stadspartij dat het stadsbestuur de mupi’s in de stad inzet met informatie over het coronavirus. “Vervang reclame zo snel mogelijk door nuttige info over het tegengaan van het coronavirus. En biedt het aan in de talen die in Den Haag het meest gesproken worden”, stelt raadslid Fatima Faid voor.

Vorige week vroeg GroenLinks-raadslid Serpil Ates aandacht voor de kwetsbaren in de Haagse samenleving. Zo wilde het raadslid weten of de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de straatdokter, die dak- en thuislozen verzorgt. Verder vroeg Ates welke mogelijkheden er zijn om besmette dak- en thuislozen (versneld) door te verwijzen naar ziekenhuizen, zodat zij zo snel mogelijk de best mogelijke zorg krijgen.