Kunstmuseum Den Haag opent digitaal haar deuren voor publiek

Op Instagram gaf het Kunstmuseum Den Haag woensdagmiddag voor het eerst een digitaal kijkje in haar collectie. Conservator Frouke van Dijke gaf een virtuele tour door de expositie ‘Breitner vs Israels’.

“Wij proberen onze kunst en verhalen te vertellen aan de mensen zonder dat ze echt in het museum hoeven te zijn”, zegt Frouke tegen Den Haag FM. Het Kunstmuseum Den Haag is van plan om dagelijks een digitaal kijkje in het museum te geven nu ze gesloten is vanwege maatregelen omtrent het coronavirus. Het museum is tot 6 april aanstaande gesloten.