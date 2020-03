LIVEBLOG: Haagse ondernemers blij met maatregelen kabinet voor banen en economie

Haagse ondernemers zijn tevreden met het pakket aan noodmaatregelen dat het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. Lees alles over de impact van het coronavirus op Den Haag in dit liveblog.

12.59 uur

Als het aan de Haagse VVD ligt, wordt er nagedacht over een samenscholingsverbod in de stad. Gemeenteraadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen zegt op Den Haag FM dat zo’n verplichting een optie wordt, als mensen niet vrijwillig meewerken aan landelijke maatregelen.

12.30 uur

Het Movies that Matter Festival komt dit jaar met een online editie. Door de coronacrisis kan het festival, dat van 20 t/m 28 maart zou plaatsvinden in Den Haag, geen doorgang vinden. Een selectie van de films, plus waar mogelijk nagesprekken met makers, komt vanaf vrijdag 20 maart online beschikbaar.

12.36 uur

Ook de collega’s die aan het werk zijn in de Tweede Kamer blijven op afstand van de geïnterviewden.

11.48 uur

Onze verslaggever Pim Markering houdt gepaste afstand tijdens zijn opnames voor de Straatvraag.

10.50 uur

Dunea en Eneco zullen bij betalingsachterstanden in deze periode niet afsluiten van gas, water en elektriciteit. Ook woningcorporaties Vestia en Staedion zullen mensen in ieder geval de komende vier weken niet uit huis plaatsen bij huurachterstand. Vestia geeft ook aan dat er enkel noodreparaties worden gedaan de komende tijd.

Geen huisuitzettingen bij huurachterstand door woningcorporaties Vestia en Staedion de komende periode.

10.37 uur

Let jij er op dat je genoeg afstand houdt tot een ander?

10.28 uur

Nu de overheid media en communicatie heeft erkend als cruciaal beroep tijdens de Covid19 uitbraak wil het Haagse communicatiebureau Smith Communicatie BV deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Zij hebben dagelijks gratis telefonisch spreekuur crisiscommunicatie.

Wij spraken met directeur Leontine Smith over de communicatie vanuit de overheid en de gemeente Den Haag, maar ook wat dit met haar persoonlijk doet en waarom ze hebben besloten gratis advies te geven aan bedrijven.

10.15 uur

Waarnemend burgemeester Johan Remkes is weer terug in de stad, bevestigt zijn woordvoerster aan Den Haag FM. Hij verbleef de afgelopen dagen op Gran Canaria. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) was daarom de afgelopen dagen in charge als locoburgemeester van Den Haag.

10.05 uur

Voedselbank Moerwijk deelt morgen voedselcheques uit en verse groente en fruit en levensmiddelen zoals handzeep die gedoneerd zijn. Voedselbank Haaglanden kondigde eerder deze week aan dat zij tot 6 april dichtgaan.

Coördinator van de voedselbank Moerwijk Neo Bono vindt dat zij een zorgplicht hebben: “Wij kunnen niet zomaar de mensen die afhankelijk zijn van ons voor hun eten aan hun lot over laten. Ook al vindt Voedselbank Haaglanden dat we hun besluit ondermijnen, wij zorgen ervoor dat alle klanten deze donderdag een pakket hebben! Mensen zijn zo gul en solidair, we krijgen echt veel telefoontjes, het gaat zeker lukken”.

Ook roept Neo Bono op om je vooral te melden (als je gezond bent en kan) als vrijwilliger, want hij verwacht dat er een oplossing komt en alle voedselbanken in Den Haag weer open gaan en dan is er veel hulp nodig. En doneren aan Voedselbank Moerwijk kan ook nog steeds: “Alle beetjes helpen”.

07.04 uur

De Haagse politiek wil dat er strenger wordt opgetreden tegen samenscholing op pleintjes in de Schilderswijk en Transvaal, meldt AD Haagsche Courant. Ook roepen politici bewoners van deze wijken en marktkooplieden van de Haagse markt op zich aan de landelijke richtlijnen te houden om het coronavirus niet verder te verspreiden. Voor het sluiten van de markt is geen steun.

07.01 uur

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) besloten om een aantal triagecentra in de regio in te richten. In deze triagecentra werken huisartsen en doktersassistenten op een centrale locatie samen om alle patiënten te zien die mogelijk het coronavirus hebben. Hierdoor kunnen beschermende middelen efficiënter worden ingezet.

07.00 uur

19.37 uur

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De voorzitter van MKB Den Haag, Kim Schofaerts, is blij met de noodmaatregelen van het kabinet.

17.41 uur

De regionale afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW steekt ondernemers een hart onder de riem.