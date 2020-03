Nog minder inzet van bussen en trams van HTM

Vervoersbedrijf HTM gaat met ingang van maandag 23 maart haar dienstregeling verder aanpassen in verband met het coronavirus. Dat betekent dat er nog minder bussen en trams worden ingezet. Sinds afgelopen maandag reed HTM al een aangepaste dienstregeling. Die beslissing had te maken met de corona-maatregelen van het kabinet.

“Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen die afhankelijk is van tram of bus de komende periode kan blijven rekenen op een betrouwbare dienstregeling. Daarnaast willen wij onze collega’s in deze bijzondere omstandigheden gezond en fit houden”, schrijft het Haagse vervoersbedrijf in een verklaring op de website.

“In de afgelopen week hebben we gemerkt dat het aantal reizigers in onze trams en bussen drastisch is gedaald. Dit is een direct gevolg van de door de Rijksoverheid genomen maatregelen in verband met het coronavirus. Met de verdere aanpassing van onze dienstregeling bieden we nog steeds voldoende capaciteit om iedereen naar de plek van bestemming te brengen met voldoende afstand van elkaar. Daarnaast vinden wij het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de inzet van onze medewerkers”, aldus de HTM.