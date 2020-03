Ouders zeggen vaccinaties af uit angst voor coronavirus

Jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag adviseren ouders om vooral naar het consultatiebureau te komen voor de vaccinaties. Dat geldt specifiek voor kinderen tot en met 14 maanden. Ouders zeggen nu veelal hun afspraken af uit angst voor besmetting met het coronavirus.

Het is volgens de jeugdartsen niet nodig om de afspraken af te zeggen. Afspraken worden gespreid, zodat het in de wachtkamers heel rustig blijft en mensen op voldoende afstand van elkaar blijven.

“Die vaccinaties zijn ontzettend belangrijk. Alleen zo zorgen we ervoor dat ziekten als mazelen en kinkhoest niet kunnen uitbreken”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid). Het Centrum voor Jeugd en Gezin adviseert om afspraken alleen af te zeggen als de ouder (of kind) ziek is of klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.