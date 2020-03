Open brief aan Haagse cultuursector: “Uitzonderlijke tijden vragen om begrip en coulance”

Regeling in Den Haag van kracht voor leerlingen die laptop nodig hebben voor thuisonderwijs

Leerlingen die thuis geen laptop of computer voor handen hebben om online lessen te volgen kunnen terecht bij Stichting Leergeld voor hulp. Dat schrijft de gemeente op haar website. Met gebruik van de Ooievaarspas kan een aanvraag worden gedaan voor een apparaat.

“De noodzakelijke, maar ingrijpende maatregelen om het coronavirus aan te pakken, hebben grote gevolgen voor de manier van lesgeven in Den Haag. Zo’n grote verandering vraagt veel van schoolbesturen, leraren, ouders en leerlingen. Met name door de schaal en de snelheid waarop onderwijs op afstand nu georganiseerd moet worden. Basale benodigdheden, zoals bijvoorbeeld een laptop, zijn hard nodig. Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen daarom terecht bij Stichting Leergeld voor een laptop of computer”, zo schrijft onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer.

De maatregel is een gevolg van het besluit van het kabinet van afgelopen zondag, toen werd bekend dat de scholen voorlopig gesloten blijven.