Songfestival afgelast: teleurstelling en begrip bij Hagenaars

Het Eurovisie Songfestival dat in mei in Rotterdam zou worden gehouden, gaat niet door vanwege de coronacrisis. Dat is besloten door de organisatie van Europese publieke omroepen EBU.

De drie organiserende omroeporganisaties NPO, NOS en AVROTROS zeggen dat ze begrip hebben voor de beslissing. “Dit besluit was onvermijdelijk”, zegt voorzitter Shula Rijxman van de NPO. “Gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen.”

De Haagse April Darby zou samen met zanger Jordan Roy het voorprogramma verzorgen, maar heeft net te horen gekregen dat het Songfestival niet doorgaat. “Het is bizar, we zijn een kwartier geleden gebeld. Het is eigenlijk wel nieuws waar ik op zat te wachten. Ik had me er wel op ingesteld. Als je het nu zo definitief hoort is het wel een klap”, zegt April op Den Haag FM.

Frits Huffnagel, oud-wethouder van Den Haag en Songfestival-liefhebber, vindt het “verschrikkelijk balen, maar de meest logische beslissing”. Huffnagel: “Neem aan dat alles een jaar wordt doorgeschoven, dan stellen we de rest van het feest gewoon uit.”

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet het als “een onvermijdelijke, maar pijnlijke beslissing”. Sluijs: “We keken ernaar uit, maar de zorgen die we nu met elkaar hebben zijn echt vele malen belangrijker. De bestrijding van de corona-crisis heeft op dit moment alle prioriteit en de toekomst is erg onzeker. We hopen op volgend jaar zodat er in betere tijden een groot publiek, in goede gezondheid, bij aanwezig kan zijn.”

Volgens de EBU, de omroepen en de gemeente Rotterdam is het voor iedereen het meest logische scenario dat het 65ste Songfestival op een ander moment alsnog in Rotterdam en dus in Nederland wordt gehouden. “We zijn enorm trots dat Rotterdam bereid is deze rol ook in 2021 op zich te nemen.” Wel waarschuwen de omroepen dat in “deze buitengewone tijden” garanties niet te geven zijn.

Luister hier naar het gesprek met April Darby op Den Haag FM.