ADO supporters: ’n bossie tullepuh voor alle Haagse helde

De ADO supporters doen op donderdagmiddag een rondje langs de Haagse ziekenhuizen. De vaste graffitispuiter Patrick heeft namens Fansupport, SV Haagsche Bluf en FCDH meerdere doeken gemaakt om al het ziekenhuispersoneel te bedanken en een hart onder de riem te steken. Den Haag FM was erbij en volgde de supporters. Haagse Harry staat op alle doeken met teksten als “N bossie tullepuh voah alle Haagse helde”, “Harde kern Den Haag steekt jullie een hart onder de riem” en “Trots op jullie die voor ons zorgen”.

De supporters verzamelen rond half vier voor HMC Westeinde en bedenken waar hij moet komen te hangen. Ze overhandigen het doek aan broeders en zusters en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Een groot applaus volgt en ze beloven het doek op de zesde verdieping te hangen zodat iedereen hem kan bewonderen. Ze kunnen het niet laten om nog even groen gele rookwolken te laten zien bij vertrek.

Na het Westeinde volgt het Hagaziekenhuis locatie Leyenburg, waar het doek tegenover de ingang wordt opgehangen. Intussen is het etenstijd en krijgen de mannen iets te eten aangeboden. Al het personeel wat naar buiten loopt en niets van het doek wist is verrast om oog in oog te staan met Haagse Harry. Bij bijna iedereen verschijnt een glimlach op het gezicht en er worden foto’s gemaakt. Missie geslaagd ADO supporters. Na de Leyweg vervolgt de route nog naar HMC Antoniushoven in Leidschendam en Reinier de Graaf in Delft.