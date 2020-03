Gedichten in tijden van Corona

Het Woordenrijk maakt online-variant van radioprogramma met dichters over de huidige crisis.

Om zo min mogelijk mensen in het gebouw te hebben, liggen de avond/weekendprogramma’s van Den Haag FM al even stil. Daarom even geen Woordenrijk op de zondagavond. De medewerkers en bevriende dichters van dit poëzie- en boekenprogramma hebben nu een online variant gemaakt. Ter afleiding van het voortrazende nieuws en omdat taal, gedichten, verhalen & muziek een manier zijn om je gedachten te uiten, of het nu om hoop, angst of iets ertussenin gaat.

het openbaree leven ligt aan banden

ik was mijn handen

schoner was ik nog nooit geweest

een doel gehaald dat ik niet had gesteld

maar laat niemand door mij, door de griep geveld

Aldus de Haagse dichter Anne-Tjerk Mante in zijn bijdragen aan de eerste editie van Het Woordenrijk in tijden van Corona. Verder doen mee: schrijfster Kristel Snellen met een troostrijk lied, dichter Alexander Franken met een ode aan live-muziek, journalist Geraldina Metselaar met een treurdicht over het culturele leven dat stil ligt. Daarnaast hoor je Sjaak Kroes, die normaal achter zijn fiets/tafel/typemachine in de stad gedichten voor voorbijgangers schrijft, nu met een Italiaans vers geïnspireerd door de balkon-liederen in Napels. Filosoof en schrijfster Eva Meijer geeft tips voor thuiszitters, ook voor kinderen en de Dichter Des Vaderlands Tsead Bruinja draagt zijn Coronagedicht voor.

Zodra de volgende editie online gaat, melden we dat via de facebook-pagina van Het Woordenrijk.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.