Invictus Games uitgesteld vanwege coronavirus

De Invictus Games in Den Haag zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie besloten. Het besluit is in nauw overleg met teams van deelnemende landen genomen.

Het evenement zou van 9 tot en met 15 mei worden gehouden in het Zuiderpark en het Hofbad in Ypenburg. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry en werden in 2014 voor het eerst in Londen gehouden. Daarna volgden Orlando, Toronto en Sydney.

De organisatoren onderzoeken nu de opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van mei of juni 2021.