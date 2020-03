LIVEBLOG: mbo’ers beginnen aan examens, ondanks coronacrisis

Ondanks het coronavirus kunnen mbo-studenten donderdag beginnen met hun examen. Opleidingen geven prioriteit aan de examens van studenten die hun diploma in zicht hebben. Lees alles over de impact van het coronavirus op de Haagse samenleving in dit liveblog.

Het belangrijkste nieuws op een rij: NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen. Er zijn sinds dinsdagmiddag vijftien patiënten overleden aan het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 58. Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 346, en ligt nu op 2051.

10.00 uur

09.14 uur

Kinderen met een Ooievaarspas die een laptop of computer nodig hebben voor onderwijs op afstand kunnen zich melden bij Stichting Leergeld van de Gemeente Den Haag.

08.33 uur

De Haagse singer-songwriter Jhilani Wijsman heeft een quarantaine song opgenomen. In een half uurtje heeft hij een kort stukje opgenomen en op zijn socials geplaatst. Misschien gaat hij er wel een echt nummer van maken en hij roept bij Den Haag FM op: “Als andere artiesten willen aansluiten zou leuk zijn”.

07.35 uur

De afgelopen dagen hebben zevenduizend ex-medewerkers in de zorg zich gemeld om te helpen in de strijd tegen het virus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het gaat om zorgprofessionals die met pensioen zijn, of in een andere sector aan de slag zijn gegaan.

Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden op www.extrahandenvoordezorg.nl.

07.00 uur

06.00 uur

Ondanks het coronavirus kunnen mbo-studenten donderdag beginnen met hun examen.

“Per opleiding en soms individueel bekijken we wat er moet gebeuren”, zegt waarnemend voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout. Theorie-examens worden onder meer in kleine groepen op scholen afgenomen. Waar mogelijk gebeurt dat online, maar dan moeten de examenkandidaten bijvoorbeeld wel in beeld zijn, omdat anders de gelegenheid voor fraude te groot wordt.

Mbo’ers die opleidingen in de zorg volgen en bijna hebben afgerond, zullen mogelijk hard nodig zijn om mee te helpen de corona-uitbraak het hoofd te bieden. “Zeker als ze tegen het diploma aan zitten. Als studenten nu al hun energie nodig hebben om mee te helpen in deze crisis, wordt achteraf bekeken of ze vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde onderdelen die ze in de opleiding hebben gemist”, vertelt Van Hout.