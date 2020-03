Markten gaan door ondanks coronavirus

Markten in Den Haag gaan gewoon door, ondanks het coronavirus. Dat laat de gemeente weten. “Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode.” Wel moet volgens de gemeente gewaakt worden dat niet teveel mensen tegelijkertijd de markt bezoeken en dat het winkelend publiek voldoende afstand van elkaar houdt.

Volgens de overheid kunnen marktkooplieden hier zelf ook bij helpen door niet meer dan enkele klanten tegelijkertijd bij de kraam toe te staat. De gemeente gaat bij de ingang van de markt op borden en soms meertalige posters de bezoekers van de markt oproepen de gezondheid van zichzelf en anderen te bewaken. “Zo kunnen we hopelijk de markten openhouden maar als men zich niet aan de richtlijnen houdt zal dit besluit worden herzien.”

De mededeling komt nadat het Regionaal Beleidsteam (RBT) Haaglanden bijeen is geweest. De 9 burgemeesters uit de regio Haaglanden zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de capaciteit van de acute zorg in de regio. Op dit moment is de capaciteit toereikend en men bereidt zich voor op uitbreiding in aanloop naar een mogelijke toename van het aantal opnames i.v.m. corona.