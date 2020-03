Onmiddellijke stop op verkamering

Den Haag voert een onmiddellijke stop op verkamering in tien wijken in. Volgens de gemeente noodzakelijk vanwege de druk in deze wijken op de schaarse goedkope woningvoorraad. Voor de zomer presenteert de gemeente verdere maatregelen om de druk op de woningmarkt te verlichten. “In bepaalde wijken loopt de druk op de bestaande, zelfstandige woningvoorraad door de verkamering zo hoog op, dat ik het nodig vind om per direct in te grijpen”, zegt wethouder Martijn Balster.

Beleggers kopen al jaren goedkope woningen op, om deze vervolgens per kamer te verhuren. Er is een sterke stijging te zien: het aantal kamerbewoningen van vier of meer personen verdubbelde tussen 2018 en 2019.

Het verbod op verkamering geldt per direct in de wijken waar het belang van behoud van de schaarse, goedkope zelfstandige woningvoorraad als gevolg van verkamering het grootst is. Dit zijn de wijken waar de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen lager ligt dan € 165.000. Hierbij wordt aangesloten bij de Woonagenda, waarin is bepaald dat woonruimte met een WOZ-waarde tot € 165.000 behoort tot het ‘goedkope segment’. Het verbod geldt in Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schildersbuurt, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt.