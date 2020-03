Onmiddellijke stop op verkamering in tien Haagse wijken

STRAATVRAAG: Blijven mensen binnen vanwege het coronavirus?

Het coronavirus legt het dagelijks leven plat. Scholen, sportclubs en horeca zijn gesloten, evenementen worden afgelast en de meeste winkels zijn gesloten. Het advies is dan ook om zoveel mogelijk binnen te blijven. Hoe gaan we daar in Den Haag mee om?