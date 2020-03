LIVEBLOG: Ook Den Haag FM draait You’ll Never Walk Alone

Chris Eimers verlengt bij Cairox Hijs Hokij

Chris Eimers is nog minimaal 3 jaar hoofdcoach van Cairox Hijs Hokij. De 47-jarige coach heeft zijn contract bij de club verlengt tot 2023.

Sinds Eimers in 2015 hoofdcoach van Cairox Hijs Hokij is, maakt de club een mooie periode door. Maar liefst acht finales werden bereikt onder leiding van de Groninger. In het huidige seizoen, het vijfde jaar in Den Haag van Eimers, won Cairox Hijs Hokij de Ron Berteling Schaal, haalde het de finale van het Nederlands Kampioenschap en werd de Halve Finale van de BeNe League Play Offs bereikt.

Het verlengen van Eimers komt dan ook niet als een verrassing: “We kunnen ons op dit moment absoluut geen betere trainer wensen”, vertelt voorzitter Harry Vlaardingerbroek. ”Hij weet elk jaar weer een hecht team te maken van de selectie waarmee hij aan de slag gaat. Hij is tactisch sterk en erg duidelijk in de speelwijze die hij nastreeft. Hij past bij de identiteit die hoort bij Cairox Hijs Hokij.”, aldus Vlaardingerbroek.

‘Mijn club’

“Ik ben extreem blij nog 3 jaar bij Cairox Hijs Hokij te blijven!”, zei Chris Eimers dinsdagmiddag. ”Dit is echt mijn club geworden. Ik ben blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft. Wij zijn Hijs!”