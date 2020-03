Gemeente Den Haag vraagt om afstand te houden en dit ook te promoten met ‘Blijf op afstand!’ poster

De gemeente Den Haag roept op om afstand te houden van elkaar als mensen naar buiten gaan. In sommige natuurgebieden, speeltuinen en op het strand is het al drukker dan normaal. Met veel bezoekers is het risico groter om besmet te raken met het corona-virus. De gemeente vraagt daarom nadrukkelijk om je te houden aan de aanbevolen 1,5 meter afstand.

“Gaat u even naar buiten om te wandelen op het strand van Scheveningen en Kijkduin of ergens in de duinen? Wilt u naar het Haagse Bos, het Zuiderpark, Clingendaal, de Uithof en Madestein of een ander park in en om Den Haag? Geniet van de natuur maar blijf op 1,5 meter afstand van elkaar!”