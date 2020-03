Hagenaars zijn er voor elkaar in corona-crisis

De uitbraak van het corona-virus heeft grote gevolgen voor iedereen. Mensen werken vanuit huis, horeca en scholen zijn dicht, kwetsbaren hebben zo min mogelijk sociale contacten en mensen met lichte griepklachten zitten in quarantaine thuis. In heel Nederland ontstaan mooie initiatieven om de zwakkeren te helpen en elkaar door deze crisis heen te helpen. Van boodschappen doen voor je buurvrouw die het huis niet uit kan, de hond uitlaten voor iemand die ziek thuis zit tot geld inzamelingsacties en gratis oppashulp. Zo snel als dat het virus zich verspreid, zo snel ontstaan ook mooie initiatieven in de stad. We proberen deze pagina steeds aan te vullen, dus mocht je een initiatief missen, mail ons!

Nieuwe Haagse initiatieven

Schone Bakkes

De Haagse creatieven Jarno Burger en Tanja Busking willen iets positiefs doen in tijden van het corona-virus en bijdragen aan het inperken ervan. Daarom zijn zij nu bezig met het ontwikkelen van 3D geprinte spatmaskers. Deze worden ter beschikking gesteld aan verzorgingshuizen en kraamzorghulp in de gemeente Den Haag. Schone Bakkes is een volledig op vrijwillige basis gerund initiatief.

Bouwers Vreugdevuur Scheveningen gaan kaarten sturen naar ouderen

Vreugdevuur Scheveningen roept op om zoveel mogelijk kaarten, bloemen en tekeningen te sturen naar woonzorgcentrum Uiterjoon in de Vissershavenstraat. Nu woonzorgcentra niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers willen zij de Scheveningse ouderen opfleuren. Op zaterdag 21 maart gaan de bouwers langs met bloemen en taart bij Uiterjoon en andere verzorgingstehuizen. Voor de deur gaan ze vanaf een aanhanger muziek draaien voor de ouderen.

Luister hier naar het interview met Richard ter Harst.



Start een telefooncirkel

Veel mensen moeten thuis blijven omdat ze verkouden zijn, een verhoogd risico lopen, al ziek zijn of niet naar hun werk kunnen.

Zeker voor de alleenstaanden en ouderen is dat geen fijne situatie. Het opzetten van een telefooncirkel kan hierin heel goed helpen. Dan is er elke dag een momentje van contact. Het is in feite een rijtje mensen dat elkaar dagelijks belt. Maar iemand moet het opzetten, ben jij dat? Er zijn al bestaande telefooncirkels. Bekijk hier hoe dat werkt en misschien wil je er ook een opzetten.

Bestaande (vrijwilligers)organisaties steken extra de handen uit de mouwen

Buddy Netwerk

Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte, ouderen met een zeer gering sociaal netwerk en mensen met beginnende dementie. Normaal gesproken gaan vrijwilligers langs bij deze mensen en zo mogelijk ook iets leuks doen met elkaar. Met de corona crisis gaat langskomen bij deze vaak zwakkeren niet meer. Daarom bellen de vrijwilligers nu regelmatig naar hun maatjes en er worden pakketten met leesvoer en gezond eten gebracht.

Luister hier naar het interview met directrice Elske Kodde.



Stichting Leergeld

Leerlingen die thuiszitten zonder laptop of computer kunnen bij Stichting Leergeld met een Ooievaarspas terecht. Afgelopen zondag besloot het kabinet scholen en kinderopvang te sluiten tot en met 6 april, met uitzondering voor leerlingen van ouders met vitale beroepen. Schoolbesturen in Den Haag zijn daarna volop aan de slag gegaan om onderwijs op afstand zo snel en zo goed mogelijk te organiseren. Kinderen met een Ooievaarspas die een laptop of computer nodig hebben voor onderwijs op afstand kunnen zich melden bij Stichting Leergeld van de Gemeente Den Haag.

Luister hier naar het interview met directrice Charly Ortega.



Voor Welzijn

Voor Welzijn biedt ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare Hagenaars. Met de corona-crisis doen zij boodschappen voor mensen die door kwetsbaarheid, leeftijd, lichamelijke problemen of lichte klachten de deur niet uit kunnen voor de boodschappen. Voor Leidschenveen Ypenburg zoeken zij nog vrijwilligers om contactloos boodschappen of maaltijden te bezorgen bij deze mensen.

Foto: post ontvangen door Vreugdevuur Scheveningen