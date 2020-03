LIVEBLOG: Ook Den Haag FM draait You’ll Never Walk Alone

Om alle mensen te verenigen tijdens de coronacrisis, wordt vanochtend om 8.45 uur op veel radiozenders You’ll Never Walk Alone gedraaid. Ook Den Haag FM en mediapartner Radio West zullen het nummer van Gerry & The Pacemakers ten gehore brengen. Lees het nieuws over de impact van het coronavirus in dit liveblog.

9.01

Hoe brengt Den Haag zijn dagen door tijdens deze corona-crisis? Laat ons weten wat jij allemaal doet en hoe dit virus jouw leven beinvloed! We krijgen veel reacties binnen, zo ook van Marrit Lommelaars. Zij werkt bij Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, die colleges voor senioren organiseert. Door de corona-uitbraak lukt dat tijdelijk niet, maar ze gaan op de digitale tour.

Luister hier naar het interview met Marrit Lommelaars.



8.20

Gisteren hebben ADO supporters een rondje Haagse ziekenhuizen gedaan om verplegend personeel een hart onder de riem te steken. We spraken met SV Haagsche Bluf voorzitter Jacco van Leeuwen over de spandoeken waar Haagse Harry op staat, die ze bij de ziekenhuizen hebben opgehangen.



IMG_8520 leyweg IMG_8518 covidwest ADOwest1587c9cd-afc4-46ea-b86c-dacc52b5c70b ADOdd88658e-bbd3-4e2b-bd80-a0fa1ff38351 (1) ADObbb57e88-ccd6-4838-bf9a-ab1c246bf660 ADO87174af1-3cf9-46c8-979e-22493c068135 ADO8066c814-b594-4eea-8beb-3d3e0e2125ee ADO395ff73b-5c84-4642-a41e-5f34be498bc6 ADO56e0d66c-5b82-40b2-b6af-66917af42d9e ADO2bcb2094-ae35-4e10-9a57-d3e3883255ff (1) 066739ab-7bc9-4ece-a0da-7fac665d8ba5

07.00 uur

Thomas Hekker praat je in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM weer helemaal bij met het laatste nieuws over de coronacrisis.

23.01 uur

Het aantal radiozenders dat vrijdagochtend You’ll Never Walk Alone draait, is flink gegroeid. De teller staat inmiddels op 164, laat BNNVARA donderdagavond weten.

Het idee kwam maandag van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij wilde de klassieker van Gerry & The Pacemakers horen in alle Nederlandse ochtendshows om mensen te verenigen in de coronacrisis. Dat lukte snel, vrijwel alle radiozenders draaien het liedje vrijdag om 08.45 uur.

Ook in het buitenland was interesse. Zo zegden de grote zenders in België toe en ook grote spelers in Groot-Brittannië als BBC Radio 1 en Radio 2. Daar zijn de afgelopen dagen steeds meer zenders bijgekomen. Zo schalt You’ll Never Walk Alone ook uit radio’s in onder meer Duitsland, Spanje, Curaçao, Italië en Noorwegen.