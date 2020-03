Rode Kruis verzamelt hulpvragen in Den Haag en koppelt vrijwilligers aan projecten

Opening nieuwe fietsenstalling bij Den Haag Centraal uitgesteld door coronacrisis

Het openstellen van de nieuwe fietsenstalling bij Den Haag Centraal, onder het Koningin Julianaplein, is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. In overleg van de gemeente Den Haag met ProRail en NS is besloten om de Stichthagestalling open te houden en de nieuwe stalling nog niet te gebruiken. De feestelijke opening van de nieuwe stalling stond gepland op 2 april aanstaande.

De werkzaamheden die verricht worden aan de nieuwe stalling liggen volgens de gemeente gewoon n op schema en worden op tijd afgerond, er is enkel gekozen om de stalling nog niet te gaan gebruiken. De fietsflat en de Anna van Buerenstalling blijven tot een officiële opening beschikbaar voor het stallen van fietsen.

Foto: Gemeente Den Haag