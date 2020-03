Rode Kruis verzamelt hulpvragen in Den Haag en koppelt vrijwilligers aan projecten

Het District Actie Centrum (DAC) van het Rode Kruis aan de Zilverstraat coördineert hulpvragen en het inzetten van lokale hulpdiensten en partnerorganisaties. Er wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsregio, GHOR, GGD, doktersposten en overige hulpdiensten. Omdat het virus zich dagelijks verder uitbreidt is het voor alle betrokken partijen een uitermate intensieve periode.

Het Rode Kruis registreert de mensen die zich aanmelden als vrijwilliger. Afhankelijk van de hulpvragen vanuit de hulpdiensten en partnerorganisaties matcht het DAC vrijwilligers en hulpaanvragen. Op dit moment helpen Rode Kruis vrijwilligers de HADOKS (huisartsenposten) door telefoondiensten te bemannen, het Leger des Heils bij nieuwe daklozenopvangcentra en het Hagaziekenhuis.

De verwachting is dat er meer hulpaanvragen binnenkomen van derden. Er worden veel vragen gesteld over boodschappendiensten voor kwetsbare mensen in isolatie en met een beperkt sociaal netwerk. Het idee is om een veilige boodschappendienst centraal te organiseren in samenwerking met Ready2Help vrijwilligers en de hulp van Mondial Movers. Vanwege het landelijke karakter van Ready2Help komt hulpverlening via dit burgernetwerk op een andere manier op gang dan het lokale burgerhulpnetwerk.

Wil jij als vrijwilliger aan de slag voor het Rode Kruis Den Haag tijdens de corona-uitbraak? Stuur dan een mail naar dac.haaglanden@redcross.nl.