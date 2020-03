Verkopers Straatnieuws hebben het moeilijk door coronacrisis

De coronacrisis treft ons allemaal maar de kwetsbaren in de samenleving het hardst. Zo ziet Straatnieuws Den Haag/Rotterdam steeds meer distributiepunten verdwijnen waardoor de veelal dakloze verkopers minder edities kunnen afnemen, met als gevolg dat zij niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hoofdredacteur Natascha Frensch (29) hoopt dat het tij snel keert.

“Het wordt steeds moeilijker voor ons en voor hen”, zegt Frensch tegen mediapartner Omroep West. “We bekijken het per dag. Twee dagen geleden werden er in een ochtend op een punt nog 50 kranten verkocht. We hebben zo’n 250 verkopers in Den Haag. Wij hebben niet overal zicht op, maar we weten wel dat een grote groep het nog steeds wil blijven doen. Het enige is dat ze wat huiverig worden voor contant geld. Dat is onze grootste valkuil nu. Daarom werken we ook aan een digitale versie, dat we de krant kunnen aanbieden in pdf-vorm.”

Frensch hoopt niet dat het zover komt dat alle distributiepunten verdwijnen, door bijvoorbeeld een algehele lockdown, en de verkopers Straatnieuws niet meer kunnen afnemen waardoor zij deze broodnodige inkomsten moeten missen. Ze volgt alle ontwikkelingen dan ook op de voet en probeert andere kanalen aan te spreken in de hoop op bijstand. “Het zou meteen ook de nekslag voor Straatnieuws zelf zijn, dan kunnen wij niet meer leveren en zij niet meer verkopen.”

Opvang

Niet alle afnemers van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam zijn dakloos, maar er is een aantal dat bij het wegvallen van de dagelijkse straatverkoop intensiever gebruik zal maken van opvang. Opvanglocaties als de Kessler Stichting en Het Leger des Heils zijn hierop voorbereid, al vergt het hier en daar een wat andere organisatie, met het coronavirus op de loer.

Wie besmet is en ernstige klachten heeft, gaat net als ieder ander naar het ziekenhuis, zegt de woordvoerder van het Leger des Heils regio Den Haag. ‘Bij milde klachten wordt ze op de opvanglocaties gevraagd om binnen te blijven. Voor wie milde klachten heeft, zoals verkoudheid, is een aparte ruimte gecreëerd waar ze binnen kunnen blijven. De groepen op de nachtopvang zijn opgesplitst. Dat is een preventieve maatregel om eventuele besmetting tegen te gaan.

Donaties

Natascha Frensch maakt zich zorgen. “Er zijn verkopers die zeggen de buitenlucht te verkiezen boven de opvang, die zich liever afzonderen in een tentje in het park. Het is alles bij elkaar gewoon een eng scenario.”

Ondertussen breekt tet team van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam dagelijks het hoofd over manieren om aan geld kunnen komen. “Om straks iets terug te kunnen geven. We hebben op onze Facebookpagina een oproep staan. Mensen kunnen doneren. Steun is zeer welkom.”