Wethouder Economie stuurt Haagse ondernemers een brief ‘steunpakket maatregelen MKB’

Wethouder Economie Saskia Bruines heeft zojuist een (open) brief verstuurd naar Haagse ondernemers. Daarin kondigt ze een Haags steunpakket aan van maatregelen om het MKB en de werknemers door de corona-crisis te helpen.

In dat pakket zit onder andere:

– Uitgebreide informatievoorziening voor ondernemers met extra bemanning bij het Ondernemersportaal

– Uitstel van betaling van lokale belastingen (toeristenbelasting, ozb) en bedrijfsparkeervergunningen

– Schrappen versturen van de BIZ-heffing (bedrijfsinvesteringszone) voor drie maanden

– Maatwerkmogelijkheden om huur bij gemeentelijk vastgoed later te innen en het stimuleren van hetzelfde bij privaat eigendom

– Coulante omgang met prestatieafspraken in de subsidievoorwaarden voor evenementen en congressen die niet door kunnen gaan

– Extra lokaal en sociaal inkopen (waar wettelijk mogelijk)

– De invorderingsrente voor alle belastingschulden gaat van 4 naar 0,01 procent, plus beslagleggingsacties worden opgeschort

Eerder deze week is een speciale website van de Gemeente Den Haag met informatie voor Haagse ondernemers live gegaan. Op deze pagina staan de meeste gestelde vragen en antwoorden van en voor ondernemers in Den Haag over maatregelen en initiatieven naar aanleiding van het Coronavirus en een directe link naar het ondernemersloket van Den Haag. De website wordt continu aangevuld met informatie over regelingen en maatregelen op lokaal niveau zodra deze er zijn.