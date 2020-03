IN BEELD: Den Haag maakt er het beste van tijdens coronacrisis

Den Haag lijkt op het eerste gezicht uitgestorven. Een prachtige zonnige zaterdag, maar nergens volle terrassen of winkelstraten. Den Haag blijft binnen vanwege het coronavirus. Maar, niet overval. Op enkele plekken in de stad zijn plukjes mensen te zien.

De winkelstraten zijn leeg en verlaten, ook in het openbaar vervoer zijn genoeg zitplekken beschikbaar en op het Lange Voorhout loopt een enkel gezinnetje in de voorjaarszon.

Op Scheveningen is het een ander verhaal. Geen drankje of hapje bij de strandtent – die is dicht – maar wel een wandeling over de boulevard of het strand. Tenslotte gebruiken enkele Hagenaars de tijd om fit te blijven, of natuurlijk te worden.

Foto’s: Richard Mulder.