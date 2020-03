GGD Haaglanden: 114 besmettingen coronavirus, eerste persoon overleden

Op dit moment zijn er 114 bevestigde coronabesmettingen in de regio, meldt GGD Haaglanden. 1 persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur zijn 637 mensen positief getest op corona. Dat heeft het RIVM zaterdag bekendgemaakt. Daarmee komt het totaalaantal vastgestelde besmettingen op 3631. 30 mensen zijn in diezelfde periode overleden aan het coronavirus. In totaal zijn nu 136 mensen bezweken aan de gevolgen van het virus. De meeste overledenen zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongste dode is 63 jaar.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 836 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1180 personen. Daarna komen de meeste ziekmeldingen uit Zuid Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418). Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet alle mogelijke coronapatiënten worden getest.