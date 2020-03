‘Onverantwoord om Haagse Markt open te houden’

NIDA wil dat de Haagse Markt zo snel mogelijk wordt gesloten in verband met het coronavirus. Een week geleden pleitte de Partij van de Eenheid (PvdE) al voor een sluiting van de markt.

De afgelopen dagen is er veel gediscussieerd over het wel of niet sluiten van de Haagse Markt. “Het klopt dat het veel rustiger is dan wij gewend zijn op de Haagse Markt, maar nog steeds komen teveel mensen te dicht bij elkaar en wordt er door ondernemers niet alleen gevreesd voor de financiële gevolgen, zij vrezen ook voor hun eigen gezondheid en van de bezoekers. Den Haag moet het voorbeeld volgen van o.a. Rotterdam en de markten in Den Haag per direct sluiten”, aldus fractieleider Adeel Mahmood van NIDA.

NIDA roept naast het sluiten van de Haagse Markt ook op om de huren vanaf 1 maart niet in rekening te brengen. “Als dat niet gebeurt volgen er vele faillissementen en wordt het lastig nog monden te voeden. Den Haag zou het goede voorbeeld moeten geven als “huurbaas”. De ondernemers geven aan zich verplicht te voelen om hun kraam te openen en hopen snel op duidelijkheid van de gemeente.”

Foto: NIDA.