Operatiekamers Bronovo per direct gesloten

De operatiekamers van het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo gaan per direct dicht. Apparatuur wordt overgebracht naar HMC Westeinde waar extra intensive care capaciteit wordt ingericht. Deze zal maandag in gebruik worden genomen. Dat blijkt uit een interne email die is rondgestuurd onder personeel van de HMC-ziekenhuizen, meldt mediapartner Omroep West.

De nieuwe intensive care zal maandag beginnen met twee bedden met beademing. Dat wordt dinsdag opgeschaald naar zes bedden. In het hele land is door de uitbraak van het coronavirus extra intensive care capaciteit nodig.

Sinds oktober 2018 heeft Bronovo al geen afdeling intensieve zorg meer. De operatiekamers werden alleen nog voor kleine verrichtingen gebruikt.