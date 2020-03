Operatiekamers Bronovo per direct gesloten

Personal trainer geeft buiten les ondanks coronamaatregelen

Personal trainer Claire Steekstra is ondanks de adviezen om binnen te blijven nog gewoon training gaan geven dit weekend in park Vlaskamp in Bezuidenhout. Zij ziet de voordelen van buiten sporten nu iedereen binnen zit.

“Ik geef nog trainingen buiten omdat mensen nog steeds de buitenlucht nodig hebben. Nog steeds die frisse lucht, juist even in het kader van: ga even weg uit die omgeving die je dus op dit moment zo letterlijk isoleert.” Claire heeft wel enkele maatregelen getroffen tijdens haar trainingen. Zo houdt ze 1,5 meter afstand en ontsmet ze alle attributen. “Zo houden wij ons wel aan de richtlijnen van het RIVM.”

Het buiten sporten is volgens Claire goed voor je immuunsysteem. Want je krijgt niet alleen frisse lucht maar je komt ook uit je isolatie.