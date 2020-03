Van de hoofdredactie: Zo doen wij nu ons werk

Een week geleden konden we ons nog niet voorstellen welke impact het coronavirus op de samenleving zou hebben. Inmiddels zijn we zeven dagen verder en wordt ons leven bepaald door omstandigheden die we in de donkerste scenario’s nog nooit hadden voorzien. Bij Omroep West en Den Haag FM komen veel vragen binnen over hoe wij het doen. Hoe werken we nu en hoe zorgen we ervoor dat wijzelf het virus niet verspreiden?

In elk geval: u weet ons te vinden. Onze kanalen hebben meer bezoekers dan ooit. De vraag om betrouwbare informatie is groot. We realiseren ons als regionale en lokale publieke omroepen dat we in deze crisis een belangrijke taak te vervullen hebben. U voorzien van de juiste informatie en te tonen wat er om ons heen gebeurt.

Dat is best passen en meten. Creatief zijn. We hebben meer onderlinge app-groepen dan ooit. We maken radio-uitzendingen met mensen die gewoonlijk naast elkaar zitten en nu via slimme verbindingen over afstand met elkaar praten. Bezoek-, kijk- en luistercijfers breken record na record. Dat zie je overal in de media gebeuren. En ook bij Omroep West en Den Haag FM geldt een bijzondere omstandigheid: We behoren tot de cruciale beroepsgroepen, door de overheid zo gedefinieerd om de samenleving draaiende te houden.

Verplichtingen en zorg

Dat schept verplichtingen. Daar handelen we naar. Vanzelfsprekend. Maar eerlijk gezegd: ik maak me als hoofdredacteur ook grote zorgen of we die verwachtingen kunnen blijven waarmaken. U kunt zich voorstellen dat het onze eer te na is om nu niet thuis te geven. We doen er alles aan om nieuws- en informatievoorziening zo maximaal mogelijk te doen. We blijven feiten brengen. Ik kan u niet beloven dat we alle onderwerpen en programma’s ook blijven maken.

Natuurlijk werken onze redacties grotendeels thuis. Wie nu de werkplekken van Omroep West en Den Haag FM zou kunnen bezoeken, treft vrijwel lege ruimtes. Waarbij alleen de collega’s die voor het productieproces ter plekke onontbeerlijk zijn op die redacties fysiek aan het werk zijn. Waar mogelijk leveren we extra’s: elke dag online, met langere tv-nieuwsuitzendingen, een tickertape op televisie en ook met extra radio-uitzendingen. U waardeert dat en laat het ons weten. Dat is fijn. Juist daarom doet het pijn dat ook collega’s in ons betrekkelijk kleine team virusverschijnselen vertonen.

Het liefst zouden we elke dag nog meer nieuws en informatie brengen. Nog meer mensen verbinden. Nog meer acties belichten die vanuit de samenleving worden opgezet. Maar we lopen tegen grenzen aan. En als dat al niet voor vandaag is, dan is het zaak onze redactie zo fit mogelijk te houden – ook voor de lange termijn. Dus zeggen we ook tegen collega’s: pak nu je rust, zodat we er als omroepen ook volgende week (en langer daarna) nog staan.

Tussen ambities en realiteit

Het is het dilemma tussen ambities en de realiteit laten zegevieren. Het kan dus ook betekenen dat we bepaalde programma’s, onderwerpen en activiteiten niet meer kunnen doen. Nieuws- en informatievoorziening staan voorop, lichtere programma’s en onderwerpen vallen het snelst af. Zoals we inmiddels op televisie een stapje terugdeden met het voorlopig annuleren van TV West Sport, (het studiodeel van) Team West en we – helaas – een streep moesten halen door een prachtige programmareeks die was opgezet rond het inmiddels geschrapte Eurovisie Songfestival.

Niettemin gaan we elke dag vol enthousiasme aan de slag en met liefde voor de regio. We zitten met elkaar in een crisistijd en dan mag u op uw regionale en lokale omroep rekenen. Onze inzet is dat zo gezond mogelijk te doen. Onze verslaggevers en presentatoren hebben instructies ontvangen hoe dat te doen. Zo is het niet langer toegestaan dat gasten ons pand betreden en dus zijn we creatief in het op afstand laten horen en zien van personen die we relevant achten voor onze uitzendingen. Ook gaan we zorgvuldig om met het buiten de deur spreken van mensen en wisselen we onze ‘plopkappen’ (de schuimrubberen dop op de microfoon) af en reinigen we deze.

In de extra lange uitzending van Studio Haagsche Bluf op @omroepwest en @DenHaagFM commentaar gegeven over de impact van de corona-maatregelen en over de toespraak van premier Mark Rutte. Uiteraard op veilige afstand van presentator @TjeerdSpoor, dus in een aparte spreekcel! 🎙 pic.twitter.com/FkidKpRdqi — Ivar Lingen (@IvarLingen) March 16, 2020

Het is fijn dat u ons nieuws blijft volgen. We krijgen daar mooie reacties op en zijn daarvoor dankbaar. Heeft u vragen of inzichten te delen, wij blijven het graag vernemen. Schroom niet en weet ons te vinden. Ik wens u alle gezondheid toe en we denken aan u.

Henk Ruijl

Hoofdredacteur Henk Ruijl bespreekt in deze rubriek actuele onderwerpen uit het nieuws van Omroep West en Den Haag FM. Hoe kwam een onderwerp tot stand? Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Wat ging goed en wat kon beter?

Heb je vragen naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West en Den Haag FM? Een vraag, kritiek of een compliment? Neem dan contact op via henk.ruijl@omroepwest.nl