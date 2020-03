Gemeente zoekt vrijwilligers voor daklozenopvang

De organisaties die zich bezighouden met dak- en thuislozen zijn op zoek naar vrijwilligers en wethouder Bert van Alphen vraagt Hagenaars nu persoonlijk vrijwilligerswerk in de maatschappelijke opvang te overwegen. In de stad zijn twee extra opvanglocaties voor daklozen, om het coronavirus ook onder dak- en thuislozen in te dammen.

“Wie wél het geluk heeft een dak boven het hoofd te hebben staat vandaag de dag wellicht stil bij de mensen die dat niet hebben: de mensen die afhankelijk zijn van maatschappelijke opvang in de stad, en die zorg nodig hebben. Het gaat immers om de meest kwetsbare Hagenaars. Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om gezond te blijven. Daarom doe ik een beroep op de inwoners van de stad”, zegt wethouder Van Alphen.

Beide tijdelijke locaties bieden 24-uurs opvang. Dit betekent wel een grotere inzet van begeleiding. Op diverse locaties zijn extra handen nodig bij het voorbereiden en uitdelen van maaltijden, mensen voorzien van handdoeken en shampoo voor het douchen, maar ook om een praatje te maken. Op de locaties zijn op verschillende tijden extra ondersteuning nodig. De ochtenddiensten zijn van 6.30 – 15.00 uur en de middag/avonddiensten van 14.30-23.00 uur.

Aanmelden

Mensen die willen helpen kunnen contact opnemen met Erwin van den Oever (06-53789514 of erwin.vandenoever@denhaag.nl).