HTM rijdt niet meer langs de Haagse Markt

De HTM rijdt de komende tijd niet meer langs de Haagse Markt op dagen dat deze open is. In de afgelopen week nam door de coronamaatregelen het aantal passagiers op vrijwel alle trajecten af. De HTM constateerde echter een minder sterke afname van reizigers die gebruik maken van bus of tram om naar de Haagse Markt te gaan, onder andere in bus 25, trams 6 en 12.

“Bij de bus en de rood-beige trams die op die trajecten rijden is er een open cabine waardoor dit een verhoogd risico met zich meebrengt voor onze medewerkers. Dat vinden wij ongewenst”, aldus de HTM. Daarom rijdt de HTM op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur op deze trajecten een andere route. Deze zijn als volgt:

Tram 6 beide richtingen: vanaf Leyenburg via Dierenselaan, Loosduinseweg naar de Lijnbaan. Vervolgens via Brouwersgracht en dan eigen route.

Tram 12 beide richtingen: vanaf Duindorp tot Loosduinseweg via de Lijnbaan, Prinsegracht, naar de Jan Hendrikstraat en dan rondje rond de Grote Kerk. Tram 12 rijdt dus niet naar station Hollands Spoor

Bus 25 beide richtingen: vanaf Lozerlaan tot De la Reyweg via de Loosduinseweg en Prinsegracht naar eindpunt Grote Markt.