Rijksoverheid verstuurt NL-Alert om afstand te bewaren

De Rijksoverheid heeft zondagmorgen rond half twaalf het alarmsysteem NL-Alert geactiveerd om Nederlanders op het hart te drukken 1.5 meter afstand te bewaren van elkaar.

Door het coronavirus is het volgens de overheid belangrijk afstand te houden om het aantal besmettingen in bedwang te houden. Veel mensen zijn er zondagmorgen toch op uit. Natuurmonumenten roept op om thuis te blijven, de natuurgebieden zijn vol. Horeca, sportclubs en scholen zijn op last van de overheid al gesloten.

Op Scheveningen was het desondanks zaterdag redelijk druk, de gemeente roept nu ook op om afstand te houden.

Dringend advies: ga vandaag niet naar bos en strand in Den Haag. Voorkom mensenmassa’s en hou afstand! 1,5 meter afstand is de norm. Beperk risico’s voor uzelf en anderen! — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) March 22, 2020