Den Haag neemt lokaal geen extra maatregelen tegen coronavirus

Waarnemend burgemeester Johan Remkes is niet van plan om extra maatregelen in Den Haag in te voeren in de strijd tegen het coronavirus. “De burgemeester wil dat aanvullende maatregelen die nodig zijn worden besproken en afgesproken met alle Veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie & Veiligheid, dus landelijk en niet lokaal”, zegt de woordvoerster van de burgemeester tegen Den Haag FM.

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad riepen de afgelopen dagen op tot een stadsbreed samenscholingsverbod. Onder andere Islam Democraten, de PVV en de Partij van de Eenheid vroegen de burgemeester om zo’n verbod in te stellen, nadat meerdere groepen mensen zich verzamelden in Wijkpark Transvaal. Met behulp van een samenscholingsverbod kunnen politie en boa’s ingrijpen, om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich minder snel verspreidt. Ook pleitten meerdere partijen om de markten te sluiten, omdat het in deze winkelgebieden vrij druk was en men zich niet hield aan ‘social distancing’. De burgemeesters van Rotterdam, Maastricht, Dordrecht en Amstelveen namen zelfstandig het besluit om de markten in hun gemeenten te sluiten.

Voor een stadsbreed samenscholingsverbod en het sluiten van de markten voelt de Haagse burgemeester dus niets, omdat hij de afspraken wil naleven die worden gemaakt in het Veiligheidsberaad, waar Remkes namens de Veiligheidsregio Haaglanden in zetelt. In dit beraad zitten alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie & Veiligheid. Hierin is bijvoorbeeld een model-noodverordening afgesproken, zodat er geen verschillen zijn en er geen juridische discussies tussen verschillende delen van het land ontstaan. “We staan momenteel allemaal voor dezelfde opgave, dan moet je ook allemaal dezelfde verordening hebben”, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

De burgemeesters van Noordwijk en Katwijk besloten afgelopen weekend om de toegangswegen naar het strand te sluiten, vanwege de grote toeloop naar het strand. Remkes zag geen noodzaak om dit besluit ook voor Den Haag te laten gelden. “Er was gisteren, nadat de dringende oproep was gedaan niet naar het strand en het bos te gaan, geen noodzaak meer om wegen af te sluiten, omdat het aantal rondlopende mensen afnam”, aldus zijn woordvoerster.