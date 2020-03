LIVEBLOG: Crisisteam kabinet buigt zich over mogelijke verdere maatregelen

De ministeriële crisiscommissie van het kabinet komt vanavond opnieuw bijeen om te overleggen over coronamaatregelen. Na een weekend waarin veel Nederlanders toch in groepen van het mooie weer leken te genieten, komen strengere maatregelen steeds dichterbij.

Volg al het nieuws over de impact van het coronavirus op Den Haag in dit liveblog.

14.40 uur

Het coronavirus heeft inmiddels 213 levens geëist in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal 34 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen. Zondag steeg het dodental nog met 43. De jongste patiënt die aan het virus overleed, was 55 jaar.

In de regio Haaglanden is het aantal coronabesmettingen gestegen naar 136 gevallen. In Den Haag gaat het om 53 gevallen, meldt het RIVM.

14.05 uur

Martin van Rijn is door koning Willem-Alexander maandag beëdigd tot minister voor Medische Zorg. De PvdA’er zal deze functie voor drie maanden vervullen.

Van Rijn zit op persoonlijke titel in het kabinet. Premier Mark Rutte vroeg hem eind vorige week tot het kabinet toe te treden nadat VVD’er Bruno Bruins wegens oververmoeidheid was opgestapt.

14.01 uur

De overheid en de reissector gaan een extra inspanning leveren om gestrande Nederlandse reizigers uit het buitenland terug te halen. Het gaat volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om een “complexe en unieke” operatie.

Er komt een speciale regeling voor reizigers die door de coronacrisis zijn gestrand en niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Rijksoverheid, reisbranche en verzekeraars maken hiervoor tot eind april 10 miljoen euro vrij.

13.09 uur

De gemeente Den Haag biedt docenten van Haagse scholen de mogelijkheid om online lesmateriaal op te nemen in de studio in de Centrale Bibliotheek. Er kunnen filmpjes opgenomen worden die via YouTube of andere kanalen aan de leerlingen aangeboden kunnen worden. Ook livestreams behoren tot de mogelijkheden. Geinteresseerden kunnen mailen naar media@denhaag.nl of bellen naar 070-3532299.

13.00 uur

Met dank aan Dutchbuzz: “Staying in touch with what’s happening in The Hague and surrounding areas.”

12.56 uur

Strandtentexploitanten maken zich zorgen over de enorme drukte op het strand afgelopen weekend. Andre Triep, voorzitter van de Vereniging voor Strandexploitanten (VVS) Scheveningen ontmoedigt bezoekers naar de badplaats te komen. Hij denkt dat deze crisis nog lang niet voorbij is en het nog heel zwaar gaat worden de komende periode.

Luister hier naar het interview met Andre Triep.



12.32 uur

Veel sportscholen, maar ook personal trainers verzorgen nu online trainingen. De Haagse sportschool Max Health Club stuurt dagelijks een motiverende mail met tips en linkjes naar lessen, die ook voor niet-leden beschikbaar zijn. Bovendien innen zij deze maand geen contributie.

Luister hier naar het interview met Alyssa Thiele van Max Health Club.



11.51 uur

Luitenant-Kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid in Suriname, waarschuwde feestgangers die afgelopen vrijdag naar een Tequila Party wilden gaan. De duidelijke taal die ze sprak zorgde ervoor dat het filmpje waar ze dit zei, viral ging (en het feest werd afgelast).

De Haagse DJ Stiekz zat toch in quarantaine thuis en maakte diezelfde avond nog een remix van Veira’s speech. Het nummer van deze Haagse DJ ging vervolgens ook viral afgelopen weekend.

Luister hier naar het interview met DJ Stiekz.



11.34 uur

Vanaf morgen is er een speciale website online om gezinnen met kinderen zo goed mogelijk de corona-crisis door te helpen. De website wordt samengesteld in samenwerking met Family Factory, specialist op dit gebied. Lees er hier meer over.

11.20 uur

De organisaties die zich bezighouden met dak- en thuislozen zijn op zoek naar vrijwilligers . In Den Haag zijn twee extra opvanglocaties voor daklozen, om het corona-virus ook onder dak- en thuislozen in te dammen.

Beide tijdelijke locaties bieden 24-uurs opvang. Dit betekent wel een grotere inzet van begeleiding. De wethouder die hierover gaat, wil nu persoonlijk ook om hulp vragen. Wethouder van Alphen vraagt aan Hagenaars om vrijwilligerswerk bij de dak- en thuislozenzorg te overwegen.

Luister naar het interview met Bert van Alphen.



10.18 uur

Afgelopen week plaatsten de bouwers van Vreugdevuur Scheveningen een oproep op Facebook om zoveel mogelijk kaarten te sturen naar de ouderen in verzorgingshuis Uiterjoon. De reacties waren overweldigend, en omdat er geen bezoek meer mag komen in de verzorgingstehuizen besloten de bouwers langs te gaan en de Scheveningse ouderen te verrassen met kaarten, taart en muziek.

De bouwers zijn afgelopen zaterdag naar alle verzorgingshuizen in Scheveningen gereden met een aanhanger met boxen en muziek. Volgens verslaggever Jickey Traxel, die mee op ‘tour’ ging, was het een hartverwarmende actie.

Luister hier naar de sfeerimpressie en het interview met Richard ter Harst, initiatiefnemer van deze actie namens Vreugdevuur Scheveningen.



10.01 uur

De eerste Haagse Ochtendradio van deze week zit er weer op waarin aandacht voor een mooi initiatief van Vreugdevuur Scheveningen en een remix die gemaakt is door de Haagse DJ Stiekz van de speech van de Surinaamse luitenant-kolonel veiligheid over geen contact tijdens de corona-crisis. Ook deed wethouder Bert van Alphen een oproep om vrijwilligerswerk bij de daklozenopvang te overwegen in deze moeilijke tijden. En uiteraard belde Thomas zoals elke maandag met Ton Beije van Haaglanden Voetbal en Allan Vos van In de Buurt. De hele week verzorgd Rico van Nierop het Haags Kwartiertje omdat onze Julie vakantie heeft.

06.00 uur

De ministeriële crisiscommissie van het kabinet komt vanavond opnieuw bijeen om te overleggen over coronamaatregelen. Na een weekend waarin veel Nederlanders toch in groepen van het mooie weer leken te genieten, komen strengere maatregelen steeds dichterbij.