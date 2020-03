Mondkapjes gezocht: “Zodat de zorg niet te kort komt”

Bij het ADO Supportershome was maandagmiddag de aftrap van de inzamelingsactie ‘Alle mondkapjes verzamelen’. “Het is natuurlijk bekend dat in heel Nederland allerlei beschermingsmiddelen te kort zijn”, zegt Lisette van den Heuvel van van Stichting Transmurale Zorg en mede-initiatiefnemer van allemondkapjesverzamelen.nl tegen Den Haag FM: “En ik dacht als ik nou een mooie connectie kan maken met andere partijen, dan kunnen we misschien een hele mooie actie in Haaglanden opstarten”

Dat de aftrap bij het ADO Supportershome plaatsvond is volgens Robert Medemblik van Mondial Van der Velde ’t Veentje Verhuizingen omdat de plek makkelijk toegankelijk is en hoopt op deze manier ook de achterban van ADO te kunnen mobiliseren. Het supportershome is één van de 14 locaties waar de beschermingsmiddelen ingeleverd kunnen worden. Het is de ambitie van de initiatiefnemers om de inzamelpunten zolang open te houden als nodig is.

Via de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

worden de ingezamelde artikelen verdeeld over de organisaties die in de strijd met corona zitten te springen om de beschermingsmiddelen. Er is ondermeer behoefte aan mondkapjes, handschoenen en schorten. “Je hebt ze zelf niet nodig, dus lever ze in, zodat de zorg niet te kort komt.”.