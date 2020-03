Woningen verhuren via Airbnb per direct verboden

Samenkomsten tot 1 juni verboden, handhaven met boetes

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Dat zegt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Er is geen ondergrens meer van honderd personen.

Er komt ook een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kunnen burgemeesters specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen. Ook kunnen er boetes worden opgelegd aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen.

Het zijn geen leuke maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat geeft Grapperhaus direct toe. ‘Maar als we hier doorheen zijn met z’n allen, kunnen we een heleboel feestjes geven.’

Koorts? Iedereen blijft thuis

Ook de quarantainemaatregel wordt aangescherpt: als een gezinslid koorts heeft, blijft iedereen thuis, zei minister Hugo de Jonge maandagavond. De maatregelen zijn erop gericht om ‘de zorg in de benen te houden’.

Volgens minister-president Mark Rutte zijn aangescherpte maatregelen noodzakelijk. ‘Het doel is het beschermen van onze ouderen. En te voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt. Doe het voor de oudere mensen met een zwakkere gezondheid.’

Lockdown

Een volgende stap is een volledige lockdown, maar vooralsnog is dat niet aan de orde, zei Rutte. Als de verscherpte maatregelen niet werken, is het hele land op slot gooien de volgende stap, zei de premier. ‘Ik hoop dat dat niet nodig is.’

Naast de kritiek op mensen die zich weinig aantrekken van hygiëne-adviezen tegen het coronavirus, geeft het kabinet een pluim aan de ‘meesten’ die zich wel houden aan de afspraken.

‘Hulde daarvoor’

Veel mensen houden zich wel aan de richtlijnen, constateert premier Mark Rutte. Dat ziet hij aan de ‘lege straten, kantoren, snelwegen, perrons. Ik denk dat de boodschap bij heel veel mensen is geland. Gelukkig. Hulde daarvoor’, aldus Rutte.

Het is even heftig, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus: ‘Kiezen op elkaar.’ Maar de sleutel ligt bij het eigen gedrag van mensen, zegt de bewindsman. ‘Het gros van de mensen begrijpt dat.’

‘Asociaal’

De mensen die de adviezen wel aan hun laars lappen, kunnen op weinig begrip van het kabinet rekenen. ‘Je verstand staat stil als je beelden ziet van overvolle stranden, mensen die op elkaar botsen op parkeerplaatsen’, zegt Rutte. ‘Dat is asociaal en moet stoppen.’

‘Het kost levens’, voegt Grapperhaus eraan toe. De bewindsman hekelt de ‘slordige, laconieke en asociale manier van omgaan met de maatregelen’.

Veiligheidsberaad

Op het provinciehuis in Utrecht is maandagavond een overleg van het Veiligheidsberaad. Daarbij spreken burgemeesters uit heel Nederland met onder andere minister Grapperhaus over de maatregelen die ze kunnen nemen.