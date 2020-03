Thuiswerkende koning Willem-Alexander overlegt telefonisch met Rutte

Koning Willem-Alexander werkt deze weken zoveel mogelijk vanuit huis in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Zijn wekelijkse gesprek met premier Mark Rutte vond maandag daarom telefonisch plaats. “Daarmee volgen zij de richtlijnen om vanuit huis te werken waar dat kan”, licht de Rijksvoorlichtingsdienst toe.

De koning en de minister-president spreken elkaar doorgaans iedere maandag. De premier informeert de koning tijdens deze ontmoetingen over het actuele kabinetsbeleid. Normaliter ontmoeten de koning en de premier elkaar op Paleis Noordeinde, ook in Den Haag. Soms spreken de koning en de minister-president elkaar telefonisch. Wat de twee precies bespreken is vertrouwelijk.