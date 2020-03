Voortzetting moordzaak onzeker door coronacrisis

Door de coronacrisis is het onbekend hoe en wanneer de strafzaak verder gaat tegen Hagenaar Romzi Y., die wordt verdacht van moord op zijn vrouw. Dat is de uitkomst van een voorbereidende zitting maandag van de Haagse rechtbank. De echtgenoot blijft in voorlopige hechtenis.

Bij de zitting waren de verdachte en zijn advocaat niet aanwezig. De rechter sprak kort over de voortgang van het onderzoek. Zo zijn getuigenverhoren die eerder waren afgesproken, allemaal afgezegd vanwege het coronavirus. De advocaat luisterde momenteel andere verhoren af en komt mogelijk later met verdere verzoeken.

De 41-jarige Romzi Y. blijft vastzitten, om zijn vrijlating is ook niet gevraagd. Hij wordt verdacht van het wurgen op 29 september van zijn echtgenote Sevgul in een woning aan de Hogezijde in Den Haag. Familie trof het levenloze lichaam aan. Het huwelijk van het Turks-Koerdische stel zou in een crisis hebben gezeten: de echtgenote wilde scheiden. De verdachte liep op het moment van de moord met een enkelband na een veroordeling wegens drugs.