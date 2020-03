Woningen verhuren via Airbnb per direct verboden

Het verhuren van een woning via Airbnb in de stad is per direct voor in ieder geval een jaar verboden. Dat schrijft de gemeente op basis van een uitspraak van de Raad van State.

Eind vorige maand bepaalde de raad dat het verhuren van een woning aan toeristen zonder een ‘onttrekkingsvergunning’ niet is toegestaan. Zo’n vergunning is nodig als je een huis wilt ontrekken van de eigenlijke bestemming, namelijk bewonen.

Die constructie werd nu vaak gebruikt om van een woning bijvoorbeeld een bedrijfspand te maken, of het om te bouwen voor kamerverhuur. Maar de Raad van State bepaalde dat zelfs één dag verhuur aan een toerist moet worden gezien als woningonttrekking. Vrijstellingen op de onttrekkingsvergunning, zoals het toestaan van incidentele vakantieverhuur, zijn niet mogelijk, oordeelde de Raad ook.

Per 1 januari 2021 treedt de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking. Die maakt het mogelijk voorschriften op te stellen voor de vakantieverhuur van woningen. Dan wordt het waarschijnlijk pas weer mogelijk om woningen via Airbnb te verhuren.