Burgerinitiatief van Hart voor Den Haag: “Heropen gesloten ziekenhuizen”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is een burgerinitiatief begonnen dat de Tweede Kamer ertoe oproept om ziekenhuizen die in het verleden zijn gesloten weer te openen. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal IC- en ziekenhuisbedden in Nederland toeneemt. Fractievoorzitter Richard de Mos heeft voor het burgerinitiatief minimaal 40.000 handtekeningen nodig.

Met een burgerinitiatief kunnen Nederlanders een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Voorwaarde is onder meer dat de initiatiefnemer 40.000 handtekeningen heeft verzameld. Ook moet het burgerinitiatief een nieuw onderwerp zijn dat de laatste twee jaar niet aan de orde is geweest in de Tweede Kamer.

Om die duizenden handtekeningen binnen te halen is De Mos een online petitie gestart. Hij noemt zijn initiatief een noodkreet. ‘Met dit burgerinitiatief willen we de Kamer wakker schudden om niet alleen het aantal IC-bedden drastisch te verhogen, maar ook alle voorgenomen sluitingen van ziekenhuizen te schrappen’, zegt De Mos. ‘Dat is niet alleen goed voor het bestrijden van het coronavirus, maar het is ook nodig om in de toekomst genoeg ziekenhuiscapaciteit te hebben voor een snel groeiende bevolking die bovendien sterk vergrijsd is.’

De Mos wijst naar de toekomstige sluiting van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag, maar ook naar het onlangs gesloten Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal die verder gaan op een gezamenlijke locatie. De Mos: ‘Ik wil de landelijke trend van minder ziekenhuisbedden stoppen. Er worden miljarden euro’s uitgegeven door het Rijk om het coronavirus te bestrijden. Trek daarvan een deel uit om de Nederlandse zorg op orde te brengen.’