Hoe kom jij deze corona-crisis door? Laat het Den Haag FM weten

De corona-crisis: we zitten massaal thuis in onzekere tijden. Sociale agenda’s raken leeg en uitgaan zit er ook niet in. Goed tegen de verspreiding van het coronavirus, minder voor ons sociale leven en mentale gezondheid.

Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. En misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten?

Laat het ons weten via onderstaand contactformulier en wie weet nemen wij binnenkort contact met je op voor bijvoorbeeld een interview op de radio of tv!