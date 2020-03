Man aangehouden na woninginbraak Loosduinsekade

Agenten hebben maandag een verdachte van een woninginbraak aan de Loosduinsekade aangehouden. Dit gebeurde mede dankzij de oplettende bewoner die achter de verdachte aan fietste toen hij merkte dat er in zijn huis was ingebroken. De verdachte is een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfsplaats.

Rond 15.00 uur liep de bewoner de trap op naar zijn portiekwoning toen hij op de trap een onbekende man tegenkwam. Bij zijn woning aangekomen, zag hij dat het slot geforceerd was. Daarom fietste hij achter de onbekende man aan, terwijl hij 112 belde. De verdachte vluchtte naar de tramhalte bij het Volendamplein, terwijl de bewoner achter hem aan ging. Agenten in de omgeving waren snel ter plaatse en hielden de verdachte in de tram aan.

De verdachte bleek ook nog gesignaleerd te staan voor een andere inbraak, aan de Monstersestraat op 25 februari dit jaar. Hij zit op dit moment nog vast.