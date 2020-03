Koffiehuizen aan Hoefkade houden zich wel aan regels en zijn er voor ‘koffie to go’

De koffiehuizen aan de Hoefkade zeggen zich netjes aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Sommige zijn gesloten en andere zijn open om koffie af te halen. Eerder beweerde de Haagse VVD wat anders. De partij zei ‘meerdere signalen te hebben ontvangen’ dat koffiehuizen aan de Hoefkade hun deuren op een kier houden voor klanten.

VVD-Fractievoorzitter Frans de Graaf noemt het ‘schandalig’ dat mensen zich niet aan de richtlijnen van het RIVM zouden houden. “Wat ons betreft moet daar ook tegen opgetreden worden”, zegt De Graaf.

De koffiehuizen zelf zeggen dat ze zich wel aan de regels houden. Zo heeft koffiehuis Taza aan de Hoefkade met afzettingslinten duidelijk gemaakt dat klanten 1,5 meter afstand moeten houden. Abdeslam Elkadi staat achter een toonbank in de winkel: “Ik doe dit eigenlijk uit verveling zodat ik niet thuis zit”, aldus Elkadi.

Voedselbank

Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis is er niet voor ‘koffie to go’, maar besteedt zijn tijd aan iets anders. Zo is hij de Voedselbank gaan helpen met het verzamelen van eten voor voedselpakketten. “Ik ben iemand die niet kan stilzitten”, zegt Dommanschet. “Bij de Sligro hebben ze veel voedsel over dat eigenlijk voor de Rotterdamse Markt bestemd was. Dat haal ik op en breng ik naar de Voedselbank.”

Wat als een paal boven water staat voor beide koffiehuizen en eigenlijk voor alle ondernemers is dat ze het financieel erg lastig hebben. Zo is Leo openstaande bonnetjes aan het innen en heeft hij een uitkering aangevraagd. Ook koffiehuis Taza heeft het moeilijk. “Er zijn zo weinig klanten dat er niks valt te verdienen”, zegt Elkadi.

Compensatie

De VVD wil daarom dat alle ondernemers ruimschoots gecompenseerd worden. “Als deze crisis voorbij is willen we dat ondernemers alle ruimte krijgen om geleden schade in te halen. Wat ons betreft mag de gemeente de teugels laten vieren als het gaat om regels voor openingstijden, terrassen en om parkeerregels voor bezorgdiensten”, aldus De Graaf.