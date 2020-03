LIVEBLOG: centraal examen geschrapt, bijeenkomsten tot 1 juni verboden en boetes bij niet opvolgen maatregelen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Er is geen ondergrens meer van honderd personen. Kappers, nagelsalons, schoonheidsspecialisten en andere zogenaamde contactberoepen moeten sluiten tot en met 6 april.

Er komt ook een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kan burgemeester Remkes specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen. Ook kunnen er boetes worden opgelegd aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen.

14.52

Het bedrag dat mensen maximaal contactloos kunnen betalen zonder de pincode in te toetsen wordt verhoogd naar 50 euro. Door die maatregel hoeven mensen minder vaak betaalautomaten aan te raken. Daarmee hopen banken en leveranciers van betaalapparaten de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De aanpassing gaat deze week automatisch in. Voorheen was het bij bedragen tot maximaal 25 euro mogelijk met een pinpas, smartphone of wearable te betalen zonder de pincode in te toetsen.

13.25

De gemeente Den Haag lanceert vandaag een speciale website voor gezinnen. De website www.gezinencorona.nl/den-haag/ biedt informatie en inspiratie en ondersteunt gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de corona-crisis door te komen. De website is samengesteld in samenwerking met Family Factory, specialist op dit gebied.

Jan Willem van Family Factory vertelt dat een schema maken wel echt goed werkt. En dan gezamenlijk het schema maken met het hele gezin waar vrije tijd, maar ook tijd om te werken of voor schoolwerk en huishoudelijke klussen staan ingepland.

Luister hier naar het interview met Jan Willem van Family Factory.



13.00

Dankzij Dutchbuzz: “Regional news updates related to the coronavirus outbreak for The Hague and surroundings.”

12.53

Hoe gaat het met de sekswerkers die niet mogen werken tijdens de corona-uitbraak? Spot46 is een informatiepunt voor sekswerkers en houden zich op dit moment vooral bezig met het vraagstuk hoe komt deze doelgroep aan zijn inkomsten. Jacomien van Spot46 heeft contact met haar klanten maar ook met de politiek.

Luister hier naar het interview met Jacomien van Spot46.





12.28

Psycholoog Lucienne Willems geeft advies over hoe we om moeten gaan met deze corona-crisis. De Haagse psycholoog adviseert om vooral contact te houden via je mobiel of computer middels beeldbellen. Haar eigen praktijk loopt gewoon door, zij belt haar klanten. Relatietherapie en mediation is wel lastiger.

Lucienne die net is gaan wandelen op Scheveningen ziet vooral dat mensen creatief zijn en zich over het algemeen netjes aan de regels houden: “Op straat kan je ook nog steeds gedag zeggen ook al loop je met een grote boog om elkaar heen”.

Ook benadrukt Lucienne dat politici en politie een voorbeeldfunctie hebben bij het handhaven van de maatregelen: “Als ik dan een groep van acht politiemensen dicht op elkaar zie staan, denk ik; jullie horen het goede voorbeeld te geven”

Luister hier naar het interview met Lucienne Willems.



11.35

Alle centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs gaan niet door meldt minister Arie Slob. Leerlingen die slagen (en geslaagd zijn) voor hun (eerder gemaakte) schoolexamens kunnen hun diploma’s halen en hun studiecarrière vervolgen bij het MBO, HBO of de universiteit. De persconferentie werd zojuist gehouden na een overleg met de vakbonden, scholen en de minister.

11.07

Boutique Hotel Corona gaat hotelkamers als werkplek verhuren. Je kan voor 35 euro vier uur een kantoor huren met onbeperkt koffie, thee en water. Ook is de hele dag (8 uur) een kantoorplek huren en roomservice mogelijk.

10.22

Het Movies that Matter Festival vindt dit jaar in verband met de corona-crisis niet in Filmhuis Den Haag plaats, maar online. Zeventien van de geselecteerde festivalfilms zijn de komende tijd alsnog online te zien op de website van Movies that Matter.

9.57

In Haags Kwartiertje kiest Nico van Nierop drie nummers van Haagse singer-songwriters, die nu live sessies online doen. Check ze online: Ed Struijlaart (Quarantaine sessies), Hanneke Laura (Lock Down Sessie) en Tim Akkerman (& The Ivy League). Tim heeft speciaal het nummer ‘Shadows’ opgenomen als ode aan de mensen die in de zorg werken.

9.33

Elke dinsdag belt Thomas met Lex Rijkers Mijnen van Den Haag tot go. Beide heren benadrukken dat we vooral thuis moeten blijven. Lex tipt ons ten tijden van deze corona-uitbraak wel Haagse culturele instellingen en horeca die aangepaste initiatieven hebben die je vanuit huis kan doen/ zien/ beluisteren.

Den Haag to go is ook een actie gestart om Haagse kleine ondernemingen te ondersteunen onder de noemer ‘Houd je Haags’.

9.17

Wat doet de corona-crisis met de huizenmarkt? Nederlanders hebben vorige week massaal een hypotheek aangevraagd. Jan Kokje, voorzitter van de NVM Haaglanden, denkt niet dat de stijging lang aanhoudt. Ook denkt Kokje dat de huizenmarkt niet zal instorten omdat de vraag naar huizen blijft.

Luister hier naar het interview met Jan Kokje.



9.09

Volgens de nieuwe richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus kunnen evenementen tot 1 juni geen doorgang vinden. Veel Haagse festivals moeten worden afgelast, zo ook de tiende editie van THE LIFE I LIVE: Koningsnacht/Koningsdag, die op 26 en 27 april aanstaande gepland stond.

8.57

Meer dan 200.000 examenleerlingen zitten op dit moment in onzekerheid en spanning omdat de scholen nu dicht zijn en de eindexamenleerlingen voornamelijk zijn aangewezen op zelfstudie. Bovendien is het maar de vraag of de schoolexamens doorgaan.

De algemene onderwijsbond (AOB) vindt dat de examens moeten worden geschrapt. AOb-voorzitter Eugenie Stolk: “Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat er leerlingen schoolexamens gaan maken. Dat kun je niet verwachten.” De AOb wil dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid geeft aan het onderwijsveld.

Hoe is het met Haagse leerlingen? Thomas belde met eindexamenkandidaat Sansoire Purperhart om te vragen hoe zij zich voorbereid op haar HAVO examen aan het Segbroek College en of ze bezorgd is over het wel of niet doorgaan van de examens.

Luister hier naar het interview met Sansoire Purperhart.



8.22

Om het tekort aan mondkapjes in de zorg in de regio Haaglanden op te vangen, begint Stichting Transmurale Zorg maandag met een inzamelingsactie. Iedereen die een mondkapje heeft, wordt gevraagd deze in te leveren bij een van de inzamelingspunten. Den Haag FM verslaggever Jos van Duuren was gistermiddag bij het ADO Supportershome, waar de aftrap van de inzamelingsactie was. Bekijk hier de reportage.

Luister hier naar het radioverslag van Jos van Duuren.



7.52

Elke dinsdag belt Thomas met Jacco van Leeuwen voorzitter van ADO supportersvereniging SV Haagsche Bluf. Ze hadden het over de nieuwe maatregelen en dat dit mogelijk inhoudt dat ADO niet degradeert.

Ook hadden ze het over de nieuwe actie van de supportersverenigingen. Fansupport, FCDH en SV Haagsche Bluf zijn weer druk in de weer geweest. Gisteren hebben ze ook namens ADO Den Haag doeken met Haagse Harry erop tegenover verzorgingstehuizen opgehangen om de ouderen een hart onder de riem te steken.

Luister hier naar het interview met Jacco van Leeuwen.



7.35

Haagse vrijheidsweken en Bevrijdingsfestival Den Haag kunnen door de nieuwe maatregelen niet doorgaan.

7.35

7.03

