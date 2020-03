Streep door Koningsdag en Bevrijdingsfestivals

Door de nieuwe richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus gaan evenementen tot 1 juni niet door. Koningsdag en Bevrijdingsdag worden door de maatregelen hard geraakt. De tiende editie van THE LIFE I LIVE: Koningsnacht/Koningsdag, die op 26 en 27 april aanstaande gepland stond, gaat dan ook niet door.

De Bevrijdingsfestivals gaan dit jaar ook niet door vanwege de strenge maatregelen van het kabinet wegens het coronavirus. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Daarmee is dus ook het festival in Den Haag van de baan. Extra jammer, omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren. Het comité zoekt nog naar een ‘passende alternatieve invulling’ van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Foto: Richard Mulder.